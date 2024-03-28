Уиттакер отреагировал на анонс боя с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором отреагировал на анонс поединка с Хамзатом Чимаевым.

«Снова в бой», — написал Уиттакер.

Поединок состоится на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии 22 июня 2024 года.

Напомним, в последний раз Уиттакер дрался против Пауло Косты на турнире UFC 298, прошедшем 18 февраля. Поединок закончился победой Роберта Уиттакера единогласным решением судей.

Профессиональный рекорд Чимаева в смешанных единоборствах составляет 13-0. Последний раз Хамзат выходил в октагон в октябре 2023 года, когда на турнире UFC 294 он победил Камару Усмана решением большинства судей.

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