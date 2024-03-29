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«Контракт был подписан». Жаилтон Алмейда рассказал о срыве боя с Волковым

«Контракт был подписан». Жаилтон Алмейда рассказал о срыве боя с Волковым
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Бразильский боец смешанных единоборств Жаилтон Алмейда рассказал о срыве поединка с россиянином Александром Волковым. Ранее сообщалось, что спортсмены могут сразиться на турнире UFC 302, однако после Дана Уайт заявил, что следующим соперником Александра будет Сергей Павлович, также представляющий Россию.

«На самом деле Мик Мейнард (матчмейкер UFC. – Прим. «Чемпионата») предложил нам бой с Волковым. Мы приняли его и подписали контракт. Потом Мик позвонил и поговорил с моим менеджером. Я пока ничего не знаю. Я просто тренируюсь. Они сказал: «Продолжай тренировки, и мы дадим тебе знать». Пока я просто жду», — приводит слова Алмейды Ag. Fight.

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