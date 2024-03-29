Тренер Волкова – о бое Александра с Павловичем: подумал, может, уже первое апреля?

Тарас Кияшко, тренер-менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, прокомментировал анонс своего подопечного с соотечественником Сергеем Павловичем. Ранее о поединке сообщил президент UFC Дана Уайт. Противостояние запланировано на 22 июня. Бой пройдёт на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

«Я узнал об этом бое ранним утром. У нас вообще шли переговоры о другом поединке… Но в UFC бывает так, что всё долго тянется, а бывает, что быстро решается. Переговоры с Америкой обычно идут ночью, поэтому для меня это был сюрприз. Но я считаю, что бой точно состоится, только тогда, когда будет подписан контракт.

Спросонья удивился, в первую очередь подумал: «Может, уже первое апреля? Может, решили так пошутить?» Александр мне сам написал, спросил, видел ли я новость. Договорились, что будем узнавать, правда это или нет», — приводит слова Кияшко телеканал UDAR.

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