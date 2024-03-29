«Боюсь ли я его? Абсолютно». Аспиналл — о бойце, перед которым испытывает страх

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл рассказал, что испытывает страх перед каждым бойцом, с которым ему предстоит разделить октагон.

«Боюсь ли я Джона Джонса? Абсолютно. Я боюсь всех своих соперников, послушайте, эти ребята лучшие в мире, абсолютно лучшие в мире. Безусловно, я испытываю страх, но он подпитывает меня, даёт мне энергию, благодаря которой я доказываю, что являюсь лучшим в мире», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

Напомним, Том Аспиналл завоевал титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе на турнире UFC 295, который состоялся в ноябре 2023 года, в поединке против россиянина Сергея Павловича. Сергей уступил Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.