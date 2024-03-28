Том Аспиналл объяснил, почему Нганну должен остаться в боксе

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл считает, что звёздный камерунец Фрэнсис Нганну не должен уходить из бокса после поражения от британца Энтони Джошуа.

Напомним, встреча бойцов состоялась 8 марта в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«На удары, которые принимал Нганну, было страшно смотреть, не правда ли? Такое ощущение, что он собирался пролежать неделю. Это было пугающе. Просто невероятные удары.

То, что он будет делать дальше, зависит в конечном итоге от него. На его месте я бы отправился туда, где есть деньги, и, насколько мне известно, деньги сейчас находятся в боксе. Но я не Фрэнсис Нганну, поэтому мне тяжело говорить», — приводит слова Аспиналла OLBG.

Материалы по теме Дана Уайт отреагировал на тяжёлое поражение Нганну в бою с Джошуа

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше