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Майкл Чендлер в забавной манере ответил Конору Макгрегору

Майкл Чендлер в забавной манере ответил Конору Макгрегору
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Топовый американский боец, выступающий в лёгком весе, и бывший претендент на титул UFC в категории до 70 кг Майкл Чендлер ответил известному ирландскому бойцу и бывшему двойному чемпиону UFC в полулёгком и лёгком весе Конору Макгрегору. Ранее ирландец заявил, что завершит карьеру только тогда, когда его будут хоронить.

«Я принесу тебе надгробие. 93 дня...» — написал Чендлер в своих социальных сетях.

Напомним, бойцы ранее неоднократно договаривались в устной форме о проведении поединка. Также недавно стали распространяться слухи об организации их боя на турнире UFC 302, который, как ожидается, состоится 1 июля.

В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 281, Майкл Чендлер уступил удушающим приёмом Дастину Порье.

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