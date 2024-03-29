Олейник расстроен организацией боя Павлович — Волков

Бывший боец UFC тяжеловес Алексей Олейник высказался о предстоящем поединке между российскими бойцами Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

«Назначен бой… Во всяком случае, объявлен бой. Почему говорю, что объявлен, а не назначен? Сейчас вам скажу. Бой Волков – Павлович. Это два наших самых сильных тяжа на данный момент в UFC. Многие ребята, как и я, немного расстроены этой новостью, ну или озадачены. Потому что хотелось бы, чтобы эти ребята если и сошлись бы, то в поединке за пояс или хотя бы в претендентском бою.

Почему объявлен? Потому что команда одного из бойцов говорит, что вообще не в курсе о том, что бой объявлен, подписан, согласован и так далее. Поэтому надеемся, что бой не состоится до тех условий, что я сказал – до титульного или претендентского. Ребята очень сильные, разносторонние, каждый прошедший свой путь, и в принципе с интересными достижениями и результатами его прошли. На кого я бы ставил? Не знаю», — сказал Олейник в эфире телеканала UDAR.