Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье обозначил свою следующую цель в октагоне

Дастин Порье обозначил свою следующую цель в октагоне
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье написал, что в следующем бою он хочет разделить октагон с обладателем титула в дивизионе до 70 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Я хочу этот пояс, Дана, Ислам, Али Абдель-Азиз», — написал Порье в свои социальных сетях.

Напомним, Дастин Порье имеет в своём активе 30 побед, 23 из которых были одержаны досрочно, и восемь поражений. Дастин в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 299, который состоялся 10 марта в Майами. Оппонентом Порье стал французский проспект Бенуа Сен-Дени, который к тому моменту шёл на серии из пяти досрочных побед. Дастин одержал победу нокаутом во втором раунде, закрыв тем самым поражение от Джастина Гэтжи.

Материалы по теме
Даниэль Кормье назвал самого подходящего соперника для Ислама Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android