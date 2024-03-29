Дастин Порье обозначил свою следующую цель в октагоне

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье написал, что в следующем бою он хочет разделить октагон с обладателем титула в дивизионе до 70 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Я хочу этот пояс, Дана, Ислам, Али Абдель-Азиз», — написал Порье в свои социальных сетях.

Напомним, Дастин Порье имеет в своём активе 30 побед, 23 из которых были одержаны досрочно, и восемь поражений. Дастин в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 299, который состоялся 10 марта в Майами. Оппонентом Порье стал французский проспект Бенуа Сен-Дени, который к тому моменту шёл на серии из пяти досрочных побед. Дастин одержал победу нокаутом во втором раунде, закрыв тем самым поражение от Джастина Гэтжи.