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Минаков прокомментировал свою победу в поединке с британцем Томпсоном

Минаков прокомментировал свою победу в поединке с британцем Томпсоном
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Экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков прокомментировал свою победу в поединке с бывшим бойцом UFC британцем Оли Томпсоном.

«Хочу поблагодарить друзей, близких, своих родных. Я рассчитывал на большее. Все ошибки, которые сейчас были, у меня отложились. Надо работать. Результат положительный, но пока не тот, которого ждали, дальше — больше», — сказал Минаков по окончании боя.

Напомним, в Москве состоялся очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке вечера встретились экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков и экс-боец UFC британец Оли Томпсон, которые провели бой по правилам бокса, но в маленьких перчатках для смешанных единоборств. Победу единогласным решением судей одержал Минаков.

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