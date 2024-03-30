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Тим Цзю и Себастьян Фундора успешно сделали вес и провели битву взглядов

Тим Цзю и Себастьян Фундора успешно сделали вес и провели битву взглядов
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Австралийский боксёр и чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (24-0, 17 КО) и американский боксёр Себастьян Фундора (20-1-1, 13 КО) успешно прошли процедуру официального взвешивания.

Цзю и Фундора показали на весах 69,3 килограмма. После Тимофей и Себастьян провели битву взглядов.

Напомним, что Тимофей Цзю и Себастьян Фундора выйдут в ринг 31 марта в Лас-Вегасе (США). Их поединок будет носить статус титульного и возглавит предстоящий турнир. Помимо пояса WBO, которым владеет Тимофей, на кону будет стоять пояс WBC. Отметим, что изначально Цзю-младший должен был провести бой с другим американским боксёром, Китом Турманом, однако соперник был вынужден сняться из-за травмы бицепса.

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