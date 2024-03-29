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Кравцов рассказал, ждёт ли от Тима Цзю досрочной победы над Фундорой

Кравцов рассказал, ждёт ли от Тима Цзю досрочной победы над Фундорой
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказал мнение, что чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралийский боксёр с русскими корнями Тимофеей Цзю может добиться досрочной победы в поединке с американцем Себастьяном Фундорой. Их бой пройдёт в ночь на 31 марта мск в Лас-Вегасе (США).

«Фундора достаточно устойчив, и если у Тимофея будут проблемы с подходом на ударную дистанцию, то тогда бой может затянуться. Если поиск дистанции не затянется, то можно ждать досрочную победу», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, поединок Цзю и Фундоры будет носить статус титульного. Помимо пояса WBO, которым владеет Тимофей, на кону будет пояс WBC.

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