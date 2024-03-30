Александр Волков в забавной манере прокомментировал переговоры о бое с Павловичем

Топовый российский тяжеловес, выступающий в UFC, Александр Волков в забавной манере высказался о переговорном процессе с бывшим претендентом на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Сергеем Павловичем.

«Друзья, мы сейчас в процессе согласования экипировки на наш бой с Сергеем Павловичем. Лично я без этого всего (Имеется в виду шлем и щит. — Прим. «‎Чемпионата») на бой выходить не согласен», — сказал Волков в видео.

Напомним, поединок между Александром Волковым и Сергеем Павловичем станет соглавным поединком турнира UFC Fight Night, который состоится 22 июня 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Александр Волков в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 293, победил удушающим приёмом Тая Туивасу.

Сергей Павлович, в свою очередь, в последнем поединке проиграл Тому Аспиналлу за звание временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.