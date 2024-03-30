Брайан Мендоса дал прогноз на бой Цзю — Фундора

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Брайан Мендоса, встречавшийся в ринге с австралийцем Тимом Цзю (24-0, 17 KO) и соотечественником Себастьяном Фундорой (20-1-1, 13 KO), высказался об их предстоящем объединительном бое.

«Захватывающий поединок, и я уверен, что Цзю победит. До тех пор, пока он будет справляться с темпом Фундоры, он будет успешен в контратаках и ударах по корпусу, которые будут замедлять Фундору. Хороший бой для фанатов», — приводит слова Мендосы издание BoxingScene.

Себастьяну Фундоре 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и является бывшим временным чемпионом WBC. Единственное поражение он потерпел в апреле, уступив нокаутом Мендосе.