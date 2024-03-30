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Цзю — Фундора: когда начало, где покажут бой

Цзю — Фундора: когда начало, где покажут бой
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31 марта в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер от компании PBC, в главном бою которого австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) и американец Себастьян Фундора (20-1-1, 13 KO) сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

Тиму Цзю 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный пояс WBO, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Себастьяну Фундоре 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и является бывшим временным чемпионом WBC. Единственное поражение он потерпел в апреле, уступив нокаутом соотечественнику Брайану Мендосе.

В России официальной трансляции не будет. Платный показ доступен на платформах DAZN и Amazon Prime Video. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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