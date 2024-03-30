Тим Цзю — Себастьян Фундора: сын Кости быстро вырубит высоченного американца? LIVE

В ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе состоится интереснейший боксёрский вечер. Изначально турнир возглавляли Тим Цзю и Кит Турман, причём на кону не стоял титул WBO в первом среднем весе, которым владеет сын Кости Цзю. Но соперник получил травму, а наследник легендарного боксёра — нового оппонента. На замену вышел Себастьян Фундора, бой приобрёл статус титульного, а к поясу WBO добавили и вакантный титул WBC. Кроме того, поединок носит претендентский характер, победитель получит возможность подраться с номером один рейтинга P4P Теренсом Кроуфордом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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Кравцов рассказал, ждёт ли от Тима Цзю досрочной победы над Фундорой
Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказал мнение, что чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралийский боксёр с русскими корнями Тимофеей Цзю может добиться досрочной победы в поединке с американцем Себастьяном Фундорой. Их бой пройдёт в ночь на 31 марта мск в Лас-Вегасе (США).
«Фундора достаточно устойчив, и если у Тимофея будут проблемы с подходом на ударную дистанцию, то тогда бой может затянуться. Если поиск дистанции не затянется, то можно ждать досрочную победу», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Тим Цзю дал категоричный прогноз на бой Канело — Мунгия
Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе (до 76,2 кг) между мексиканцами Саулем Альваресом (60-2-2, 39 KO) и Хайме Мунгией (43-0, 34 KO), который состоится 5 мая в Лас-Вегасе (США).
«Канело победит и сделает это легко. Этот бой для него – прогулка по парку, как по мне», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Тим Цзю и Себастьян Фундора успешно сделали вес и провели битву взглядов
Австралийский боксёр и чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (24-0, 17 КО) и американский боксёр Себастьян Фундора (20-1-1, 13 КО) успешно прошли процедуру официального взвешивания.
Цзю и Фундора показали на весах 69,3 килограмма. После Тимофей и Себастьян провели битву взглядов.
«Это было приятно». Тим Цзю отреагировал на исход боя Джошуа — Нганну
Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю прокомментировал результат боксёрского поединка между звёздным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа и экс-бойцом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.
«Мне нравится история Нганну. Он нравится мне как человек. Кажется, что бойцы смешанных единоборств приходят в бокс и у них всё получается.
Даже учитывая то, что я поклонник обоих бойцов, мне было приятно увидеть, как боксёр победил бойца MMA в нашем спорте, которому мы посвящаем всю жизнь», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHypec.com.
Где покажут бой Тим Цзю — Себастьян Фундора
Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры в России, скорее всего, показан не будет. Но «Чемпионат» расскажет о всех событиях в своей онлайн-трансляции.
Магомед Курбанов рассказал, почему у Тима Цзю нет шансов в бою с Кроуфордом
Российский топовый боксёр Магомед Курбанов объяснил, почему у молодого проспекта Тима Цзю нет шансов в бою с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WC, The RIng, WBA и IBF Теренсом Кроуфордом.
«Против Кроуфорда шансов не вижу для Тима. У Кроуфорда слишком много опыта, он очень техничный и хладнокровный. Мне очень нравится Кроуфорд как боксёр. Настолько хладнокровный… К тому же Тим Цзю стилистически будет удобен Кроуфорду», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дата и время боя Тим Цзю — Себастьян Фундора
Поединок Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры пройдёт 31 марта. Начало турнира — в 04:00 по московскому времени.
Цзю: бой с Фундорой – возможность завоевать величие
Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) высказался о предстоящем объединительном поединке с американцем Себастьяном Фундорой (20-1, 13 KO), который состоится 31 марта в Лас-Вегасе (США).
«Это возможность стать великим. Бой с Фундорой — это первая возможность завоевать величие», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Главный кард турнира с главным боем Цзю — Фундора
- Тимофей Цзю — Себастьян Фундора (первый средний вес);
- Роландо Ромеро — Исаак Крус (первый полусредний вес);
- Эрисланди Лара — Майкл Зерафа (средний вес);
- Брайан Мендоса — Сергей Богачук (первый средний вес);
- Хулио Мартинес — Анхелино Кордова (наилегчайший вес).