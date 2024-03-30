Теофимо Лопес проведёт защиту титула в июне, есть соперник — ESPN

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Теофимо Лопес (20-1, 13 KO) готовится провести защиту титула 30 июня в Майами (США), сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Соперником Лопеса станет 34-летний канадский боец Стив Сладжетт (38-7-2, 26 KO). Спортсмен выступает на профессиональном ринге с 2008 года и практически все свои поединки провёл на родине.

Теофимо Лопесу 26 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в декабре 2019-го сразился за титул в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив ганца Ричарда Комми.

В октябре 2020 года Лопес стал объединённым чемпионом, нанеся второе поражение в карьере звёздному украинцу Василию Ломаченко. В июне 2023-го американец завоевал титул во втором дивизионе, отобрав его у британца Джоша Тэйлора.