Тим Цзю отреагировал на готовность Спенса провести с ним бой

Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю отреагировал на слова звёздного американца Эррола Спенса, заявившего, что он готов сразиться с победителем боя Цзю против Себастьяна Фундоры.

«Прекрасно, он наконец-то проснулся. Я думал, что он заснул надолго. Я подерусь с любым, с тем, с кем легче будет договориться. Если мне предложат бой со Спенсом, я соглашусь. То же касается и боя с Кроуфордом», — цитирует Цзю обозреватель Майкл Бенсон.

Эрролу Спенсу 34 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и в мае 2017-го сразился за титул IBF, досрочно остановив британца Келла Брука. В сентябре 2019-го Спенс завоевал титул WBC, одолев соотечественника Шона Портера, а в апреле 2022-го отобрал у Йордениса Угаса пояс WBA. Единственное поражение потерпел от действующего лидера рейтинга pound-for-pound Теренса Кроуфорда.

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