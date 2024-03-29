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Эррол Спенс заявил о желании провести бой с победителем поединка Тим Цзю – Фундора

Эррол Спенс заявил о желании провести бой с победителем поединка Тим Цзю – Фундора
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Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Эррол Спенс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о желании провести поединок с победителем боя между австралийцем с русскими корнями Тимофеем Цзю и представителем США Себастьяном Фундорой.

«Собираюсь в Лас-Вегас. Я хочу встретиться с победителем боя между Цзю и Фундорой», — написал Спенс.

Напомним, бой между Тимофеем и Себастьяном состоится в ночь на 31 марта мск в Лас-Вегасе (США).

Противостояние будет носить статус титульного. Помимо пояса WBO, которым владеет Цзю, на кону будет пояс WBC. На счету Тима 24 победы в 24 боях. В активе Фундоры 20 побед, одно поражение и одна ничья.

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