Шаблий: в команде Усмана Нурмагомедова понимают, что я непростая оппозиция

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Александр Шаблий высказался о предстоящем поединке с соотечественником Усманом Нурмагомедовым. Бой состоится в ночь с 17 на 18 мая в Париже (Франция).

«Помощь Хабиба и Махачева? Это закономерно и естественно. Первое — родственник. Второе — они понимают, что в моём лице оппозиция непростая. Я сам осознаю, что в этом лагере тренируется и Ислам Махачев – лучший легковес современности. То есть у Усмана в команде два лучших легковеса последнего десятилетия. И они ему помогают в подготовке. Непростой бой для меня. Тактически они тоже будут строить планы, чтобы обезвредить мои лучшие стороны и навязать свою манеру.

Меня это мотивирует больше тренироваться и скрупулёзно относиться к своей подготовке. Понимаю, что с той стороны в команде работают настоящие профессора, чтобы меня обезвредить», — приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на Bellator 301 Шаблий победил единогласным решением бразильца Патрики Фрейре. Нурмагомедов на Bellator 300 победил американца Брента Примуса, однако поединок признали несостоявшемся из-за положительной допинг-пробы россиянина.