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Крис Уайдман – Бруно Силва результат боя UFC on ESPN 54, кто победил 31 марта

Крис Уайдман победил Бруно Силву техническим нокаутом в третьем раунде
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В ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 54. В рамках этого события состоялся бой между 39-летним экс-чемпионом UFC в среднем весе американцем Крисом Уайдманом и 34-летним экс-чемпионом M-1 бразильским бойцом Бруно Силвой. Поединок завершился победой Уайдмана техническим нокаутом в третьем раунде.

UFC 2024. UFC on ESPN 54, Атлантик-Сити, США
Крис Уайдман (W) - Бруно Силва
31 марта 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Крис Уайдман
Окончено
TKO
Бруно Силва

Бой прошёл с преимуществом американского бойца, несколько раз прерывался из-за тычков в глаза и был остановлен рефери в середине третьего раунда.

Эта победа прервала неудачную серию Уайдмана из двух поражений в UFC подряд и стала 16-й в его карьере (семь нокаутом, пять решением судей и четыре сабмишном). Из 23 своих боёв американец проиграл семь — шесть нокаутом и один решением судей. Для Силвы это поражение стало третьим кряду.

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