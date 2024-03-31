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Курбанов: Цзю красавец, прошёл поединок с Фундорой почти вслепую

Российский топовый боксёр Магомед Курбанов поделился мнением о проигрыше Тимофея Цзю Себастьяну Фундоре раздельным решением судей.

«Большой бой, большие ставки — такой исход лишний раз доказывает, что бокс непредсказуем.

Тим красавец — прошел этот поединок почти вслепую и показал очень достойный бой. Я дрался с таким рассечением, когда кровь постоянно заливает глаза и знаю что это такое.

Фундора проявил свой дух, вернулся после жестоко поражения и выдал такой результат — это вдохновляет. Сейчас Тимофею тоже придется преодолевать себя, свои внутренние переживания», — заявил Магомед Курбанов корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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