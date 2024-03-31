Власов: Тиму не нужны промежуточные бои. Цзю должен провести реванш с Фундорой

Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, россиянин Максим Власов заявил, что по его мнению, Тимофею Цзю следует сразу провести матч-реванш с Себастьяном Фундорой, без промежуточных боёв.

«Промежуточные бои Тиму не нужны. Неизвестно, что в них может случиться — например, ещё какая-то травма. Ему нужно перезагрузиться и заново хорошо подготовиться. Цзю должен провести реванш с Фундорой. Это был бы оптимальный вариант. Бой был достаточно напряжённый, интересный, драматичный. И интерес к нему будет ещё выше», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня утром, 31 марта, Тим Цзю проводил защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником был Себастьян Фундора. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.