Кравцов: Тимофей не использовал свои возможности даже наполовину

Российский тренер по боксу Эдуард Кравцов высказался о бое Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры.

«Бой получился смотрибельным и интересным для зрителей. Но Тимофей не использовал свои возможности даже наполовину. Он всё-таки ввязался в драку и порой сам не вывозил размен, к сожалению. Понятно, что при такой плотности ударов можно получить рассечение, и оно тоже сыграло свою роль — достаточно весомую», — рассказал Кравцов с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Сегодня утром, 31 марта, Тим Цзю проводил защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником был Себастьян Фундора. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше