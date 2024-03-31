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Кравцов: Тимофей не использовал свои возможности даже наполовину

Кравцов: Тимофей не использовал свои возможности даже наполовину
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Российский тренер по боксу Эдуард Кравцов высказался о бое Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры.

«Бой получился смотрибельным и интересным для зрителей. Но Тимофей не использовал свои возможности даже наполовину. Он всё-таки ввязался в драку и порой сам не вывозил размен, к сожалению. Понятно, что при такой плотности ударов можно получить рассечение, и оно тоже сыграло свою роль — достаточно весомую», — рассказал Кравцов с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Сегодня утром, 31 марта, Тим Цзю проводил защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником был Себастьян Фундора. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Тим Цзю - Себастьян Фундора (W)
31 марта 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
SD
Тим Цзю

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