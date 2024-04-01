Тим Цзю: я вернусь за всеми поясами

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю поздравил американца Себастьяна Фундору с победой в их бою.

Напомним, поединок бойцов состоялся вчера, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Поздравления Себастьяну. Заслуженная победа. Я никогда не отступал от вызова и старался вдохновить следующее поколение на борьбу с любыми невзгодами. Я вернусь. За всеми поясами. Цель остаётся прежней», — написал Цзю в соцсети X (ранее Twitter).

Тиму Цзю 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный пояс WBO, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

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