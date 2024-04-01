Бой Емельяненко и Дацика отменён

Поединок популярных российских бойцов смешанных единоборств Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко отменён.

«Лига Ural FC сообщает, что международный турнир по кулачным боям и боксу в ММА-перчатках, запланированный на 12 апреля, отменяется по техническим причинам. О дате следующего мероприятия будет сообщено отдельно. Следите за информацией на наших официальных ресурсах!» — говорится в заявлении Ural FC.

Бой Емельяненко и Дацика должен был состояться 12 апреля в Москве. Спортсмены договорились провести поединок по правилам бокса в ММА-перчатках в рамках турнира Ural FC 7.

Александр Емельяненко провёл свой последний поединок 23 мая 2023 года под эгидой лиги «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Его оппонентом был Евгений Ершов. Александр финишировал Евгения болевым приёмом в конце второго раунда.

Всего на счету Дацика в смешанных единоборствах семь побед (три — нокаутом) и восемь поражений. В августе россиянин провёл боксёрский поединок с экс-бойцом UFC британцем Оли Томпсоном и победил нокаутом.