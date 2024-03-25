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«Сударь, вот вам моя перчатка в лицо». Александр Емельяненко высказался в стиле Пушкина

«Сударь, вот вам моя перчатка в лицо». Александр Емельяненко высказался в стиле Пушкина
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался на тему увлечения великого русского поэта Александра Пушкина боксом.

«Пушкин был одним из первооткрывателей бокса в России. В своё время он занимался боксом по английским учебникам с сыном Петра Вяземского – Павлом. А также именно Александр Сергеевич адаптировал английский глагол «to box» на русский язык. Так в нашем лексиконе появилось слово «боксировать», — зачитал Емельяненко.

«Я вызываю вас на дуэль. Нет-нет-нет. Я вызываю вас на ринг, сударь. Вот вам моя перчатка в лицо», — добавил Александр.

Александр Емельяненко: вот вам моя перчатка в лицо:

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