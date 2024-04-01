Шара Буллет рассказал, как контракт с UFC помог ему решить финансовые проблемы

Непобеждённый боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал о финансовых проблемах до прихода в UFC.

«Я говорил до подписания в UFC, что позади меня большая яма. Всё это время я тренировался себе в минус. Калечил себя, здоровье, тратил время на тренировки — и, по сути, это ничего не давало, кроме этой ямы сзади. Яму нужно было залатать, а для этого нужны средства. Придя в UFC, я получил эти деньги. Первое, что сделал — как раз залатал эту яму. Был долг около миллиона. Пришлось напрячься во время подготовки, тратил деньги. И я вложился не туда, деньги закончились», — сказал Шара Буллет в интервью UFC Russia.

Напомним, Шара Буллет дебютировал в промоушене Даны Уайта поединком с представителем Бразилии Бруно Силвой. Противостояние проходило на турнире по смешанным единоборствам UFC 294. Магомедов победил единогласным решением судей. Всего в активе россиянина 13 поединков в смешанных единоборствах. Все бои он заканчивал победами.