Камару Усман помогал Джонни Хендриксу готовиться к бою с чемпионом UFC

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе, нигериец Камару Усман рассказал, что помогал бывшему обладателю титула в дивизионе до 77 кг Джонни Хендриксу готовиться к бою с Жоржем Сен-Пьером.

«На самом деле я много изучал Жоржа ещё до того, как просто думал о подписании в UFC. Мне пришлось изучать его, поскольку меня пригласили в тренировочный лагерь к Джонни Хендриксу. Мне выпала судьба стать его главным спарринг-партнером. Меня пригласили, чтобы я подражал Жоржу. Моей целью было сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь Джонни, поэтому мне приходилось внимательно наблюдать за тобой. Не имело значения, какой у Жоржа был уровень, Джонни Хендрикс — чемпион по борьбе, но у меня было понимание, что ты будешь идти вперёд и делать всё, чтобы победить его», — приводит слова Усмана портал MMA Fighting.