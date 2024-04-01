«Это будет урок бокса». Тимоти Брэдли дал категоричный прогноз на бой Хейни – Гарсия

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался о предстоящем поединке звёздных соотечественников — Девина Хейни и Райана Гарсии.

«Это будет урок бокса. У Девина лучший джеб, лучшие передвижения, он обучен и лучше думает в ринге. Гарсия же ограничен, мы все это знаем. Его левый хук – его хлеб. А что останется у него, если его убрать?

Не удивляйтесь, если Хейни нажмёт на газ и попытается нокаутировать его. Как по мне, Райан до сих пор не понимает, как полноценно вести бой. Он не знает, как оставаться сосредоточенным на протяжении всего поединка», — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Tru School Sports.

Напомним, поединок Хейни – Гарсия состоится 21 апреля в Нью-Йорке (США).