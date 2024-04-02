Боец UFC Хоакин Бакли назвал желаемого соперника

Боец UFC Хоакин Бакли хочет в следующем поединке встретиться с бывшим претендентом на титул UFC в полусреднем весе Гилбертом Бёрнсом.

«Мне нравится идея боя против Гилберта Бёрнса. Сейчас у меня 3-1 против парней из зала «Kill Cliff», где он тренируется. Первым парнем из этой команды, который меня победил, был Логан Сторли ещё, когда я выступал в Bellator. Тогда он держал меня в клинче 15 минут. После этого я нокаутировал Импа Касанганая, Андре Фиальо, а теперь и их мальчика Висенте. Так что теперь мой счёт 3-1 против них», — приводит слова Бакли портал BJ Penn.

Напомним, что 31 марта на турнире UFC on ESPN 54 Хоакин Бакли нокаутировал топового полусредневеса Висенте Луке во втором раунде. Для Хоакина это победа стала третьей подряд.