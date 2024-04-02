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«Судьба тебя отвела от позорного нокаута». Дацик обратился к Емельяненко после отмены боя

«Судьба тебя отвела от позорного нокаута». Дацик обратился к Емельяненко после отмены боя
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Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик обратился к соотечественнику Александру Емельяненко после отмены боя.

«Только что мне позвонили и сообщили, что турнир 12 апреля отменён. Очень расстроен, но надеюсь, что наш бой состоится и эта крашеная версия Филиппа Киркорова ответит за свой навозный язык.

Абубакар, тебе очень повезло, сама судьба тебя отвела от этого позорного нокаута, который я очень хотел повторить», — приводит слова Дацика «Матч ТВ».

Александр Емельяненко провёл свой последний поединок 23 мая 2023 года под эгидой лиги «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Его оппонентом был Евгений Ершов. Александр финишировал Евгения болевым приёмом в конце второго раунда.

Всего на счету Дацика в смешанных единоборствах семь побед (три — нокаутом) и восемь поражений. В августе россиянин провёл боксёрский поединок с экс-бойцом UFC британцем Оли Томпсоном и победил нокаутом.

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