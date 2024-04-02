Иан Гарри: вся Бразилия будет улыбаться, когда я вырублю Колби

Топовый ирландский боец ММА, выступающий в UFC, Иан Гарри хочет заставить Колби Ковингтона завершить карьеру после потенциальной победы над ним.

«Послушайте, если Колби хочет провести бой завтра у себя на заднем дворе, я полечу в Майами и проведу бой. Мне всё равно, когда это будет. Главное, чтобы он был моим противником. Пусть он поступит как мужчина, выйдет в октагон и встретится лицом к лицу с человеком, о котором он говорил много гадостей. Посмотрим, что произойдёт, когда он окажется там. Бог будет милостив ко мне. Он даст мне Колби Ковингтона в любое время и в любом месте, где я захочу, и скажет: «Иан, развлекайся».

Я хочу подраться с ним из-за того, что он популярен, из-за уважения к нему как к одному из лучших бойцов в этом дивизионе, которым он является уже долгое время. К тому же мне хочется подраться с ним из-за всего того дерьма, которое он наговорил обо мне и моей семье. Пусть он пожалеет о каждом сказанном слове. Если бы это был лучший Колби Ковингтон, которого мы когда-либо видели, у него не было бы ни единого шанса против меня. Каким бы хорошим ни был Колби, он никогда не смог бы победить меня. Я слишком высокоуровневый боец. У него просто нет ни единого шанса.

Честно говоря, не думаю, что этот парень заслуживает хоть какого-то уважения в мире. Он говорит всякую чушь… В бою со мной он отправится на пенсию. Моя главная цель в бою с Колби — заставить его больше никогда не надевать перчатки. Он не заслуживает быть здесь. Я собираюсь отправить тебя в отставку. Вся Бразилия будет улыбаться, когда я вырублю тебя и оставлю лежать лицом вниз в луже собственной крови. Колби, с тобой покончено», — приводит слова Гарри портал MMA Fighting.