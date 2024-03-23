Иан Гарри обозначил свою позицию по бою с Майклом Пейджем

Топовый боец полусреднего веса (77 кг) UFC ирландец Иан Гарри ответил популярному британскому бойцу Майклу Пейджу. Ранее Пейдж неоднократно говорил в интервью о желании провести бой с Гарри, называя этот поединок наиболее «логичным для себя».

«Майкл находится ниже меня в рейтинге. Я хочу быть лучшим в мире, и пока его или чья-либо ещё позиция в рейтинге не выше моей, то мне это неинтересно. Однако если ему удастся обойти меня и стать выше меня, то я буду заинтересован в поединке с ним, но пока это не так», — приводит слова Гарри портал Sky Sports.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 февраля на турнире UFC 298, Иан Гарри победил американца Джеффа Нила единогласным решением судей.