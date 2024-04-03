Валентин Молдавский ответил на вопрос о возможном поединке с Вадимом Немковым

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в PFL, Валентин Молдавский сказал, даст ли он согласие на бой со своим одноклубником экс-чемпионом Bellator в полутяжёлом весе Вадимом Немковым.

«Думаю, вряд ли так сложится. Я в Гран-при, он вне. Мы по разным местам рейтинга, такой вопрос не стоит. И, думаю, вряд ли он вообще возникнет», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Вадим Немков 24 февраля успешно дебютировал в тяжёлом весе на турнире PFL vs Bellator. Тогда его соперником стал бразильский боец Бруно Капелоззи, которого Вадим задушил во втором раунде. В своём активе Вадим имеет 17 побед и 2 поражения, одно из которых он потерпел от экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазки.