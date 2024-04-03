Гэтжи: я нанесу Холлоуэю такой урон, что врачи должны будут остановить бой

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи дал комментарий по поводу поединка с Максом Холлоуэем.

«Бойня, хаос, возможно, кровь и адреналин, бурлящие в жилах, — вот что вы получите от меня. Моя способность наносить урон не имеет себе равных.

Макс Холлоуэй — легенда, возможно, единственный человек в UFC, который отвечает всем требованиям BMF, поэтому я очень уважаю его. Тем не менее это моя работа, и я постараюсь его завалить. Я прикончу Макса, возможно, он не уйдёт традиционным способом, но я думаю, что нанесу ему такой урон, что врачи должны будут остановить бой. Мы собираемся нарисовать жестокую картину, и нет двух лучших парней, чтобы выйти на бой и устроить шоу», — приводит слова Гэтжи BJ Penn.