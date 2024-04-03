Холлоуэй: когда кто-то дерётся с Гэтжи, он уже не выглядит так, как раньше

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй высказался по поводу предстоящего поединка с Джастином Гэтжи.

«Если ты претендуешь на BMF (пояс «Самого жёсткого бойца». — Прим. «Чемпионата»), ты должен выйти на бой и сразиться с кем угодно. Я просто хочу доказать, что я лучший, и если этот парень лучший, то я хочу попробовать его на вкус. Он страшный чувак, когда кто-то дерётся с Джастином Гэтжи, он уже не выглядит так, как раньше.

Но он просто человек, если его порезать, у него пойдёт красная кровь. Если кто-то скажет, что я не смогу этого сделать, посмотрите на меня. Я выйду на бой, сделаю то, что умею лучше всего, набью ему морду, подниму руку, и это станет событием, которое войдёт в историю», — приводит слова Холлоуэя BJ Penn.

Напомним, бой Макса Холлоуэя и Джастина Гэтжи станет третьим по значимости поединком турнира UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе.