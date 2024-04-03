Бой Тайсона и Пола будет носить выставочный характер

Боксёрский поединок между блогером Джейком Полом и знаменитым боксёром Майком Тайсоном получил статус выставочного. Об этом сообщил сам Тайсон во время интервью на телеканале Fox.

Первым титулом Тайсона в тяжёлом весе был пояс WBC, который он завоевал в 1986 году, с 1987 по 1990 год он удерживал пояса WBA и IBF после побед над Джеймсом Смитом и Тони Такером. С 1989 по 1990 год Тайсон являлся лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

Напомним, последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

Джейк Пол, в свою очередь, последний раз провёл поединок 3 марта 2024 года с Райаном Бурландом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде. В своём активе Джейк имеет девять побед и одно поражение.