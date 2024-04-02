Майк Тайсон назвал самый приятный момент в карьере

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон рассказал о самом приятном моменте в карьере.

«Возвращение из тюрьмы и завоевание пояса чемпиона. Вы можете себе это представить? Сидеть в тюрьме и вернуться, завоевав самую величественную корону во всём спорте. Тюремное заточение и всё такое, а потом выходишь и становишься самым богатым спортсменом в мире», — сказал Тайсон на YouTube-канале Fight Hub TV.

Напомним, первым титулом Тайсона в тяжёлом весе был пояс WBC, который он завоевал в 1986 году, с 1987 по 1990 год он удерживал пояса WBA и IBF после побед над Джеймсом Смитом и Тони Такером. С 1989 по 1990 год Тайсон являлся лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.