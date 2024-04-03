Майк Тайсон ответил на критику его поединка с Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон ответил на комментарии людей, которые выступают против его поединка с блогером Джейком Полом.

«Мне скоро 58 лет, и что? Миллионы людей смотрят меня, когда я просто разговариваю о боксе. Все, даже многие спортсмены, завидуют. А я говорю, что даже в расцвете сил они не смогли бы собрать миллион зрителей. Они не смогли бы продать арену. Кто ещё в 58 лет сможет продать арену на 80 000 мест?» — сказал Тайсон во время выступления на телеканале Fox.

Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 58 лет.