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Майк Тайсон ответил на критику его поединка с Джейком Полом

Майк Тайсон ответил на критику его поединка с Джейком Полом
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон ответил на комментарии людей, которые выступают против его поединка с блогером Джейком Полом.

«Мне скоро 58 лет, и что? Миллионы людей смотрят меня, когда я просто разговариваю о боксе. Все, даже многие спортсмены, завидуют. А я говорю, что даже в расцвете сил они не смогли бы собрать миллион зрителей. Они не смогли бы продать арену. Кто ещё в 58 лет сможет продать арену на 80 000 мест?» — сказал Тайсон во время выступления на телеканале Fox.

Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 58 лет.

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