Энтони Джошуа сообщил, когда может завершить карьеру

Британский боксёр Энтони Джошуа заявил, что может завершить карьеру через два года. По словам британца, это может произойти, когда ему исполнится 37 лет.

«В октябре мне исполнится 35 лет. Думаю, буду выступать ещё года два или около того, если моё тело выдержит», — сказал Джошуа в эфире Ross Show.

Напомним, в последнем поединке Джошуа встречался с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств (ММА) Фрэнсисом Нганну. Их бой проходил в ночь с 8 на 9 марта мск. Противостояние состоялась по правилам бокса и завершилось победой британца нокаутом во втором раунде. В общей сложности на счету Энтони в профессионалах 28 побед и три поражения.

Ранее Джошуа назвал победителя в предстоящем бою Майка Тайсона и Джейка Пола.