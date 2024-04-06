Джамал Хилл рассказал, что экс-соперник Алекса Перейры помогал ему в подготовке к бою

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл рассказал, что экс-обладатель титула в категории до 84 кг нигериец Исраэль Адесанья давал ему советы относительно боя с Алексом Перейрой.

«100%, он дал очень ценную информацию. У нас была отличная беседа, он ответил на все мои вопросы и был для меня словно книга, в которой я прочитал всё, что хотел знать о его опыте. Он открылся мне и поделился со мной своим опытом», — приводит слова Хилла портал BJ Penn.

Напомним, поединок между Джамалом Хиллом и Алексом Перейрой станет главным событием турнира UFC 300.

Джамал Хилл не выходил в октагон больше года. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 283, он завоевал вакантный титул чемпиона UFC, победив Гловера Тейшейру единогласным решением судей.

Алекс Перейра в последнем поединке победил нокаутом во втором раунде чешского бойца Иржи Прохазку, став новым чемпионом в категории до 93 кг.