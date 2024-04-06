«Он уже ментально слаб». Гарбрандт ответил Фигейреду

Экс-чемпион UFC в категории до 61 кг Коди Гарбрандт ответил бывшему чемпиону UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисону Фигейреду. Ранее Дейвисон заявил, что у Коди психические проблемы.

«Когда ты психически слаб и не веришь в себя, тебе приходится говорить всё больше и больше, чтобы попытаться проникнуть в мысли своего противника. Я был таким человеком. В глубине души знаю, что это такое. Это неуверенность в себе. Он говорит эти вещи, чтобы взбодриться, подготовиться. В его понимании это должно осесть в моей голове. Дейвисон считает, что путь к победе — это проникнуть в мою голову. Продолжай.

Он несколько раз проваливал вес. Это просто свинство и самая большая психологическая проблема, с которой можно когда-либо столкнуться. Так что Дейвисон должен переварить это и понять, что он уже ментально слаб.

У него нет отличительных качеств, чтобы можно было подумать: «Этот парень особенный». Нет, он обычный человек. Мои навыки намного выше, чем у него, по всем параметрам. Борьба, удары, тренировка, скорость, и, конечно, футворк. Я просто в восторге от того, что могу пойти туда и навязать ему этот темп и просто утопить его в нём», — приводит слова Гарбрандта портал Yahoo Sports.