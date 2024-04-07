Россиянин Муртазалиев завоевал титул чемпиона мира IBF

Российский боксёр Бахрам Муртазалиев завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг. В двенадцатираундовом поединке, прошедшем в германском Фалькензе, он победил Джека Кулькая из Германии техническим нокаутом в 11-м раунде.

Напомним, что данный титул стал вакантным после того, как его в ноябре 2023 года освободил американец Джермелл Чарло, который отказался от поединка с Муртазалиевым и был лишен титула чемпиона мира IBF.

31-летний Муртазалиев, проживающий в США, впервые боксировал за титул чемпиона мира. Эта победа стала для него 22-й в карьере (16 нокаутом). 38-летний Кулькай проиграл пятый бой при 33 победах и не сумел стать чемпионом мира со второй попытки.