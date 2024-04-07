Все результаты турнира UFC Fight Night 240 7 апреля

В ночь с 6 на 7 апреля мск в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» завершился турнир UFC Fight Night 240. В главном бою в среднем весе Брендан Аллен одержал победу раздельным решением судей над Крисом Кёртисом. В соглавном поединке вечера в полулёгком весе Александр Эрнандес также раздельным решением судей уступил Дэймону Джексону.

Лучшим поединком вечера назван бой между Морганом Чаррье и Чепе Марискалом. Лучшее выступление вечера – Игнасио Бахамондес и Цезар Алмейда. Спортсмены получили бонусы в размере $ 50 тыс.

Все результаты турнира UFC Fight Night 240

Брендан Аллен победил Криса Кёртиса раздельным решением (47-48, 48-47, 49-46)

Дэймон Джексон победил Александра Эрнандеса раздельным решением (27-30, 29-28, 29-28)

Чепе Марискал победил Моргана Чаррье раздельным решением (29-28, 27-30, 29-28)

Игнасио Бахамондес победил Кристоса Гиагоса техническим нокаутом (Раунд 1, 3:34)

Чарли Кэмпбелл победил Тревора Пика единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Алекс Мороно победил Курта МакГи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Лукаш Бржески победил Вальтера Уокера единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Норма Дюмонт Виана победила Жэрмейн Де Рандами единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Виктор Хьюго победил Педро Фалькао единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Жан Мацумото победил Даниэля Аргуэту удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 2, 4:59)

Цезар Алмейда победил Дилана Будку техническим нокаутом (Раунд 2, 2:13)

Нора Корнолл победила Мелиссу Муллинс техническим нокаутом (Раунд 2, 3:06)

Напомним, турнир UFC Fight Night 240 стал последним перед юбилейным UFC 300.