Фахретдинов подтвердил, что проведёт следующий бой в UFC на турнире в Саудовской Аравии

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов подтвердил информацию о том, что он проведёт свой следующий поединок с Николасом Далби на турнире в Саудовской Аравии 22 июня.

«Да, это так. Готовимся к Николасу Далби. Я изначально просил бой на этот турнир. Даже когда ещё не знал, кто там будет драться. Менеджеры меня услышали, организовали бой, спасибо им. Хочу подготовиться здесь и полететь в Саудовскую Аравию. Хотелось бы попасть туда пораньше», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 231, Фахретдинов не сумел одолеть бразильца Элизеу Залески дос Сантоса, противостояние завершилось вничью по итогам трёх раундов. Всего на счету Фахретдинова 25 боёв, в которых он одержал 23 победы (одна ничья, одно поражение).