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Бой Штыркова и Бархударяна станет соглавным событием RCC 19

Бой Штыркова и Бархударяна станет соглавным событием RCC 19
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Российские бойцы Иван Штырков и Давид Бархударян проведут поединок в Екатеринбурге на многотысячной арене КРК «Уралец». Противостояние запланировано на 11 мая. Оно будет соглавным событием турнира RCC 19.
Как и Штырков, последние два года Бархударян выступает в разных дисциплинах, чередуя ММА с боксом.

В общей сложности в смешанных единоборствах на счету Штыркова 25 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел два поражения. Ещё один бой с участием Ивана завершился вничью. На счету Бархударян в ММА 11 побед при четырёх поражениях.

Напомним, главным событием RCC 19 станет поединок Александра Шлеменко и Куата Хамитова.

Камил Гаджиев высказался о поединках Минеева со Штырковым и Исмаиловым:

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