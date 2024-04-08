Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Странно, что этого не замечают». Промоутер Фьюри назвал слабое место Усика

«Странно, что этого не замечают». Промоутер Фьюри назвал слабое место Усика
Аудио-версия:
Комментарии

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем поединке своего клиента с украинцем Александром Усиком. Он состоится 18 мая.

«У Тайсона есть одна особенность: если он видит какую-то слабость у оппонента, то использует это в своих интересах. Именно поэтому бой обещает быть таким захватывающим. С другой стороны, Усик может полагать, что в поединке Тайсона с Фрэнсисом Нганну были некоторые моменты, которые он сумеет использовать в своих интересах.

Ахиллесовой пятой Александра, как я уже говорил, является то, что он плохо держит удары по корпусу. Странно, что многие эксперты это не замечают. Даниэль Дюбуа использовал этот момент. И у него почти получилось», — приводит слова Уоррена Sky Sports.

Материалы по теме
«Я бы так и делал». Промоутер Фьюри назвал план на бой с Тайсоном, который выберет Усик
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android