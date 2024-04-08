Костя Цзю оценил возможный поединок Махачев – Порье

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу, россиянин Костя Цзю высказался об ожидаемом титульном поединке в лёгком весе (до 70 кг) UFC между соотечественником Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Думаю, бой пройдёт, если они смогут договориться о цене — тут всё зависит от этого. Однако поединок был бы интересным. Хороший соперник, топовый боец. Но Махачев — чемпион. За чужих я не болею», — приводит слова Цзю «РИА Новости Спорт».

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил австралийца Алекса Волкановски техническим нокаутом в первом раунде.

Порье на турнире UFC 299 Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.