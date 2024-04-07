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Дастин Порье назвал имя следующего соперника

Дастин Порье назвал имя следующего соперника
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье написал, что его следующим соперником станет действующий обладатель титула UFC в дивизионе до 70 кг россиянин Ислам Махачев.

«Ислам Махачев следующий. Пришло время покорять вершину», — написал в своих социальных сетях Дастин.

Напомним, в последний раз Дастин Порье дрался за титул UFC в лёгком весе в декабре 2021 года на турнире UFC 269. Тогда его оппонентом был Чарльз Оливейра. Бразилец задушил Порье в третьем раунде.

Ислам Махачев в последнем поединке защищал чемпионский пояс в реванше против австралийца и на тот момент действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски. Ислам нокаутировал Алекса в первом раунде.

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