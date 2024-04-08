Биспинг сказал, кто должен стать претендентом на титул UFC в лёгком весе после Порье

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг не считает, что поединок между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой определит следующего претендента на титул в лёгком весе (до 70 кг).

«Чарльз Оливейра и Арман Царукян по-прежнему определяют первого претендента, следующего парня. Итак, Дастин дерётся с Исламом. Если Гэтжи победит [Холлоуэя], то станет следующим, а следом идёт победитель боя Царукян – Оливейра. Проблема же заключается в том, что им, вероятно, придётся подождать», — приводит слова Биспинга MMA Fighting.

Напомним, поединок Царукян – Оливейра состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

Ранее Порье заявил, что его следующим соперником станет Ислам Махачев.

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